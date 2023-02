Les émotifs anonymes, un film à voir ou revoir sur Auvio

Dans Le Samaritain, nous sommes à Granite City, une ville qui semble avoir été abandonnée politiquement parlant et socialement parlant. Délabrée, ses habitants semblent avoir perdu tout espoir, surtout depuis la disparition de leur super-héros il y a 25 ans. Un super-héros nommé Le Samaritain. Mais Sam, lui, il y croit encore. Il n’a que 13 ans, il ne l’a pas connu mais il vit dans l’admiration de ce héros pas comme les autres. Il est persuadé qu’il va revenir et sauver une fois de plus la ville. D’ailleurs, il est de plus en plus certain que son voisin, un septuagénaire tranquille, n’est autre que ledit super-héros.

Le Samaritain est un film de super-héros classique qui questionne le bien-fondé de ces méta-humains qui mettent leurs super-pouvoirs au service du Bien contre le Mal. C’est le genre de film qui se demande encore à quoi ça sert un super-héros ? Qui se dit que nous sommes tous des super-héros en puissance et que nous avons tous le super-pouvoir de changer les choses.

Le Samaritain n’est pas un film de super-héros comme les autres car il est incarné par Sylvester Stallone. Et à 78 ans, il fait encore et toujours le job. Il distribue les "bourre-pifs" comme personne et reste physiquement impressionnant. Quel bonheur de le revoir comme ça, dans un rôle comme ça, parler de vieillesse, du temps qui passe, entre scènes d’action prenantes et scènes plus légères, le tout avec une ambiance proche de celle vue dans Le Joker avec Joaquin Phoenix.