Les Emmys Awards reportés à cause de la grève à Hollywood ?

La dernière fois que les Emmys ont été reportés, c’était en 2001, à la suite des attentats du 11 septembre. La grève à Hollywood a entraîné l’arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près. Les revendications des syndicats portent essentiellement sur la baisse des rémunérations à l’ère du streaming et sur la menace que représente l’intelligence artificielle pour leur carrière et leurs futurs moyens de subsistance. Les nominations pour les 75e Primetime Emmy Awards ont été annoncées au début du mois, quelques heures avant que les négociations entre les studios et la SAG-AFTRA n’échouent.

"Succession", la série de HBO chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique, est arrivée en tête des nominations dans 27 catégories. Elle doit affronter le road movie "The Last of Us", avec 24 nominations, et la satire "The White Lotus", avec 23 nominations.