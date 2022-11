Les émissions mondiales de CO2 liées à l'industrie du bâtiment continuent d'augmenter.

Publié au quatrième jour de la COP27 par l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction (GlobalABC), le rapport a mesuré l'écart entre la performance climatique du secteur de la construction et du bâtiment et la trajectoire de décarbonation fixée à 2050.

Les données révélées dans l'étude démontrent une augmentation de 34% de la demande énergétique des bâtiments (chauffage, climatisation, éclairage...) et d'environ 37% des émissions de CO2 liées aux procédés de construction sur l'année 2021, dont l'usage des matériaux de construction, qui représentent à eux seuls environ 9% des émissions globales de CO2 liées à l'énergie. Si l'on compare avec les autres années, la demande énergétique des bâtiments a augmenté d'environ 4% par rapport à 2020 et de 3% par rapport à 2019.