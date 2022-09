Les émissions de carbone servent désormais à fabriquer des baskets.

"Tenir dans mes mains la toute première chaussure fabriquée à partir d'émissions de carbone est une étape cruciale non seulement pour On, mais aussi pour toute l'industrie du sport. Il y a cinq ans, c'était à peine un rêve. Imaginez ce qui peut se passer à l'avenir, à mesure que nous libérons le potentiel des sources de carbone alternatives grâce à de nouvelles recherches et en collaboration avec les meilleurs partenaires", souligne Caspar Coppetti, cofondateur et coprésident exécutif de la marque de sport, dans un communiqué.

Pour la semelle extérieure, On a travaillé main dans la main avec Novoloop pour proposer un TPU chimiquement upcyclé tandis que la tige a été conçue à partir d'un "textile à base de polyester fabriqué à partir d'émissions de carbone", fruit d'un partenariat avec la start-up française Fairbrics.

La marque de sport On n'est pas la seule à puiser dans ce type de ressources pour donner vie à des matériaux et produits plus respectueux de l'environnement. En 2021, c'est la start-up californienne Newlight Technologies qui a présenté un nouveau biomatériau à bilan carbone négatif, AirCarbon, conçu à partir de gaz à effet de serre. A la clé ? Des lunettes, sacs, et autres pochettes pour smartphones et ordinateurs portables, et un concept durable dont l'industrie de la mode peut désormais se saisir pour réduire son impact sur la planète.