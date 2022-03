Les Émirats arabes unis affronteront l’Australie en barrage pour la Coupe du monde

Ce sera donc bien Australie-Émirats arabes unis. Lors de la dernière journée des qualifications asiatiques pour la prochaine Coupe du monde, le pays émirati a assuré sa place en barrages en s’imposant face à la Corée du Sud (1-0).

On savait déjà que l’Australie allait devoir disputer un premier barrage, on connaît désormais son adversaire. Troisième du groupe B de la zone asiatique, l’Australie attendait de savoir qui des Émirats arabes unis ou de l’Iraq allait finir troisième du groupe A et allait donc être son adversaire.

Seule équipe à avoir son sort entre les mains, les Émirats arabes unis ont réussi à battre la Corée du Sud, déjà qualifiée (1-0). Sans regarder le résultat de l’Iraq en Syrie, tenue de toute façon en échec (1-1), l'équipe des Émirats a donc assuré sa place sur le podium du groupe A et affrontera l’Australie lors d’un barrage dans quelques semaines.

Ce barrage est prévu pour le mois de mai ou de juin. Le vainqueur de cette rencontre devra alors disputer, au mois de juin, un barrage intercontinental au Qatar, dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du monde. L’adversaire en question sera connu cette nuit et sera une équipe sud-américaine. La place se jouera entre le Pérou, la Colombie et le Chili.