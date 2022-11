Les emballages plastiques "compostables" : principalement du greenwashing, tranche une étude.

Vous avez pris l'habitude de sélectionner minutieusement les emballages plastiques indiquant la mention "compostable" ou "biodégradable" lorsque vous faites vos courses ? Mauvaise nouvelle : cette pratique n'est pas aussi écoresponsable qu'on veut nous le faire croire. C'est la conclusion d'une enquête réalisée par l'University College de Londres, publiée dans la revue Frontiers in Sustainability. "Les plastiques compostables et biodégradables sont de plus en plus populaires mais leurs caractéristiques environnementales doivent être évaluées de manière plus approfondie afin de déterminer comment ils peuvent faire partie de la solution à la crise des déchets plastiques", arguent les chercheurs, qui sont partis de ce postulat pour réaliser leur étude.

Basée sur une méthode de science citoyenne, cette recherche avait pour objectif de sonder les consommateurs afin d'en savoir plus sur leurs habitudes d'achat vis-à-vis des produits plastiques dits "biodégradables" et "compostables à domicile", leurs connaissances sur la façon de les recycler correctement ainsi que l'efficacité réelle de ces emballages. L'enquête a été réalisée sur une période de deux ans auprès de 9.700 personnes à travers le Royaume-Uni. À la question "Etes-vous plus susceptible d'acheter des produits dont l'emballage porte la mention 'compostable' ou 'biodégradable' ?", 85% ont répondu "oui".