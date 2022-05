Les emballages Eco-responsables franchement c’est super !

Avec l’interdiction du plastique à usage unique, l’industrie se tourne vers de nouvelles solutions : le plastique compostable, le plastique bio-sourcé, ou encore le plastique bio-dégradable

En théorie, l’emballage est recyclable. Mais en pratique, il sera refusé dans les centres de traitement du plastique car il y a du carto et dans les centre de traitement du carton car il y a du plastique.

Résultat : on ne sait rien en faire… alors on le brûle, ou on l’enterre… c’est donc tout sauf Eco-responsable, mais cela arrange bien tout le monde car le consommateur a bonne conscience et puis c’est bon pour le business !

Dans la famille Greenwashing, on trouve aussi les emballages " biosourcés " : des sacs plastique fabriqués par exemple avec du maïs ou de la pomme de terre ! A priori, rien de plus naturel ! A condition que ces cultures ne soient pas OGM, bourrées d’engrais ou de pesticides, mais ça, ce n’est pas précisé. Et puis, légalement un plastique biosourcé ne doit comporter " que 30% au moins de matière végétale ". Un emballage peut donc avoir l’étiquette " biosourcé " alors qu’il contient 70% de pétrole.

En conclusion, le seul emballage éco-responsable est bien sûr celui qui n’existe pas… ou celui qui est consigné… Mais ça, pour l’industrie, ce n’est pas franchement une option alors autant y penser quand vous faites vos courses