Les élèves francophones ont-ils plus de semaines de vacances que les autres élèves européens ?

Dès vendredi prochain, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront en vacances scolaires et, ce pour sept semaines, jusqu’au lundi 28 août. Le nouveau calendrier scolaire a bien raccourci la durée des vacances d’été, sans changer le nombre total de semaines sur l’année. En ajoutant les deux semaines de vacances d’automne (Toussaint), les deux semaines à Noël, les deux semaines à Carnaval et les deux semaines en mai, les élèves francophones ont toujours 15 semaines de congé scolaires par an, sans compter les jours fériés.

Est-ce davantage ou moins que les pays qui nous entourent ? Une étude de l’OCDE nous permet d’y voir plus clair. Décryptage.