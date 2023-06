Les ados dans le secondaire entament la période des examens. Certains ont déjà commencé. D’autres attendent les "épreuves certificatives externes".

Ces épreuves, mieux connues sous le nom de CE1D pour les élèves de 2e secondaire, et CESS pour ceux de 6e secondaire, débutent ce jeudi 23 juin.

Pour s’y préparer, plusieurs étudiants carolos nous ont donné quelques trucs et astuces : applications pour étudier de manière plus ludique, intelligence artificielle pour rechercher des informations, etc.