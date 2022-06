Les élèves de la classe de carillon de l’académie de musique de Wavre ont passé leur examen… devant toute la ville

Les niveaux des neuf élèves sont très différents. Entre la plus jeune, qui à huit ans à peine commence à jouer ses premières notes sur le clavier, et Jean Hagelstein, qui à l’issue de cette épreuve, est le premier élève diplômé de la section. A 22 ans, et après huit années d’apprentissage, il ne compte pas s’arrêter là. "Je continuerai sûrement ma formation et peut-être à Malines, où l’école de carillon est assez réputée. J’aimerais pouvoir y étudier", confie-t-il. De quoi rassurer Audrey Dye, sur le futur de la pratique de cet instrument si particulier. "Il y a de plus en plus de jeunes qui s’y intéressent. C’est un instrument à part. Il y a l’attrait pour la musique bien sûr, mais aussi celui pour le patrimoine, le folklore, la vie de la ville", confirme-t-elle.