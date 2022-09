Les élèves de l’Institut Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie lauréats d’un projet Éco-Solidaire

"Cette belle aventure a commencé un peu bizarrement…" Quelques jours avant la rentrée scolaire 2021-2022, alors que Vanessa enseigne les Sciences, elle se voit attribuer un cours de l’option informatique, pour lequel elle n’a, à priori, aucune compétence… "J’étais assez surprise… Mais visiblement, j’avais le titre requis pour donner ce cours intitulé ‘Préparation aux Études Supérieures’." Sans consigne particulière concernant le programme, que va-t-elle bien pouvoir enseigner à ces élèves, tous probablement plus dégourdis qu’elle en informatique ? "J’ai finalement décidé de coconstruire le cours avec eux, pour rencontrer un intérêt commun. Ils étaient passionnés par l’informatique. Moi, par la Science et en particulier l’environnement et le développement durable. On a alors décidé de croiser ces intérêts et de faire un cours à propos de l’impact environnemental du numérique."



Pour construire le cours, Vanessa s’informe et découvre le projet "Conscience Numérique Durable" soutenu par le programme européen Erasmus+ et fruit d’un partenariat entre trois associations œuvrant dans le secteur de l’éducation en Belgique, en France et en Italie. "Ils ont développé un ensemble d’outils pédagogiques permettant aux enseignants de sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux du numérique et d’y apporter quelques recommandations pratiques." Une source d’informations riches et vérifiées de la face cachée du numérique dont elle a également beaucoup appris. "Je n’avais pas conscience de la quantité gigantesque d’énergie nécessaire pour refroidir les centres data ou encore du trajet et de l’impact énergétique d’un seul j’aime sur Facebook… J’ai moi-même été bousculée, c’est ça qui est fantastique dans notre métier. Ça nous permet de nous remettre aussi en question, d’adapter nos comportements et d’aller de l’avant."