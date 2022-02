Les élevages insolites en Belgique. Découverte et Bien-être animal

Comme Laurence et Eric Varlet, ils sont une dizaine d’agriculteurs à élever des alpagas en Belgique, et seulement deux trois à en vivre. Cet animal, originaire des montagnes d’Amérique du Sud, est non seulement réputé pour son bon caractère, mais aussi pour son pelage plus doux et plus isolant que celui du mouton. "Dans certains pays, on vend et on mange la viande des alpagas", explique Laurence, "mais en Belgique, l’alpaga est considéré comme un animal domestique. Il est donc élevé uniquement pour sa fibre".

C’est en 2011 que le couple s’est lancé dans l’aventure, en créant "Alpagas du Maquis" à Gouvy, un élevage d’une petite centaine d’alpagas assorti d’un atelier de filature. "Nous fabriquons du fil à partir des plus belles toisons d’alpagas," nous confie Laurence. "Nous travaillons de manière rigoureuse et mettons un point d’honneur à produire de la top qualité et à satisfaire chacun de nos clients. On produit du fil 100% naturel, de façon artisanale, sans acide ni teinture. Du fil respectueux de la planète, qu’on vend tel quel et qu’on utilise aussi pour fabriquer tout un tas d’accessoires. Tout est fait sur place : la sélection des alpagas, la tonte, le filage, le tricotage et la vente. L’été dernier, on a fait l’acquisition d’une machine qui permet de tricoter en trois dimensions. On fabrique des écharpes, des mitaines, des tours de cou, etc." Et, toujours dans cette dynamique environnementale, Laurence et Eric récupèrent toutes les pertes issues de la production de fil, pour les utiliser en agriculture. Ils produisent aussi leur propre électricité verte grâce à une installation photovoltaïque.

