Les éléphants sont bien plus expressifs que nous, les humains.

On imagine souvent que certains sentiments comme l’empathie et l'expressivité sont propres aux êtres humains. Mais c’est loin d’être le cas : les animaux en sont, eux aussi, capables. Des chercheurs allemands ont récemment découvert que les éléphants sont dotés de beaucoup plus de cellules nerveuses que nous, ce qui les rend potentiellement plus expressifs.