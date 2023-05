Les élections législatives, régionales et européennes auront lieu en Belgique le 9 juin 2024

La présidence suédoise de l’Union européenne a annoncé les dates des prochaines élections européennes. Elles auront lieu du 6 au 9 juin 2024 dans les différents pays de l’Union.

En Belgique, selon les articles 65 et 117 de la Constitution, les élections pour la Chambre et les Parlements des communautés et des Régions ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Les élections devraient dès lors avoir lieu le dimanche 9 juin 2024.

Les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes en octobre pour les élections communales et provinciales.