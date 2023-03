Les eighties et le masculin-féminin en stars à la Fashion Week de Paris.

La capitale française a clôturé le mois de la mode avec pléthore de défilés et autant de tendances à la clé pour l'automne-hiver 2023. Tandis que la plupart des capitales de la mode ont réinterprété certains vestiges des années 1990 et 2000, Paris a fait la part belle aux eighties avec des épaules exagérées et des pièces empruntées au dressing de l'homme, floutant toujours plus la frontière entre les genres.

A la sensualité de New York et la fantaisie de Londres succèdent la sophistication et l'élégance de Paris, qui reprend toutefois nombre d'éléments repérés dans les autres capitales de la mode.

Le collant, sans robe ni jupe, était notamment de la partie, tout comme certains froufrous avec une omniprésence des plumes et des robes fluides allongeant la silhouette et symbolisant un combo devenu incontournable, entre chic et confort.

Mais les pièces d'extérieur, notamment les longs manteaux et les trenchs, la cravate, les épaules larges ou soulignées et les couleurs sobres ont plus encore été érigés au rang de stars de cette ultime semaine de défilés.