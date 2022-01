Les églises pentecôtistes se multiplient en région bruxelloise

En Belgique, le dernier rapport d’ORELA (l’Observatoire des Religions et de la Laïcité) épingle ce phénomène. Jean-Philippe Schreiber, l’un de ses responsables et par ailleurs professeur d’Histoire des Religions à l’ULB, explique : "C’est un phénomène que nous observons depuis de nombreuses années mais qui est en croissance constante. Il a la particularité d’être moins documenté et moins suivi que l’Islam alors qu’il est très important en milieu urbain. Par ailleurs, ces églises vivent dans une grande discrétion. Elles sont d’autant moins visibles que nombre d’entre elles ne sollicitent pas de reconnaissance officielle. Soit parce qu’elles ne veulent pas être soumises au contrôle des pouvoirs publics, soit parce qu’elles ne souhaitent pas que l’on s’immisce dans leurs affaires financières".