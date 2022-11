Les églises face aux factures d’énergie : à Onhaye, les messes sont regroupées dans une seule église

Tous les secteurs sont amenés à faire des économies d’énergie, y compris… les églises ! Comment chauffer ces énormes bâtisses sans se retrouver face à des factures mirobolantes à la fin du mois ? Comment limiter les dépenses d’électricité dans ces édifices historiques, souvent peu performants énergétiquement ?

A Onhaye (province de Namur), les fabriques d’églises* ont trouvé la solution : seule une église – sur les sept de la commune – est ouverte pour les messes jusqu’au mois d’avril 2023, nous apprend nos confrères de Ma Télé.

Les factures d’énergie ne constituent pas le seul argument pour prendre cette décision. Les fabriques ont tenu compte aussi du faible taux de fréquentation des offices dans certaines églises. Les fidèles voient déjà la différence : l’Eglise Saint-Pierre de Serville était très fréquentée pour la messe de ce week-end. "On n’était pas habitué à ce que l’église soit aussi remplie. Je crois que ça fait l’affaire du prêtre et ça permet que l’office soit plus agréable puisqu’on est nombreux " déclare Léon, un paroissien.

A voir : Ma Télé s’est rendue dans la seule église ouverte à Onhaye

Cette décision concerne principalement les messes. Les mariages et les enterrements sont maintenus dans les autres églises. Les touristes peuvent toujours visiter les différentes églises d’Onhaye, mais doivent s’attendre à… avoir froid !