Les effets du café au quotidien : vigilance, concentration, sommeil

Les chercheurs à l'origine de ces études précisent toutefois que l'effet de la caféine sur le sommeil peut dépendre de la quantité consommée tout au long de la journée, des habitudes de consommation et des aptitudes individuelles. Les personnes les plus sensibles devraient dans la mesure du possible limiter leur consommation six heures environ avant l'heure du coucher. Mais, si boire des boissons chaudes est indispensable à votre bien-être, il en existe d'autres que vous pouvez consommer et qui ont un effet bénéfique sur votre sommeil !

"La caféine est consommée quotidiennement par environ 80% de la population mondiale, souvent pour ses bienfaits sur l'éveil et la concentration."

Ses effets peuvent durer plusieurs heures, selon la vitesse à laquelle elle est métabolisée dans l'organisme. Ceux qui estiment que boire du café plus tard dans la journée perturbe leurs habitudes de sommeil peuvent passer à des boissons à faible teneur en caféine ou au café décaféiné l'après-midi et le soir", conclut l'auteure de ce rapport.