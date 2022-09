Les édulcorants pourraient augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, selon une étude.

Celle-ci comporte cependant des limites.

Cette "étude observationnelle ne peut répondre à la question posée" en raison de "différences majeures dans de nombreuses caractéristiques des personnes consommant des édulcorants artificiels par rapport à ceux qui n'en consomment pas", a notamment jugé, auprès du Science Media Center, Naveed Sattar, professeur de médecine des maladies métaboliques à l'université de Glasgow.

A ses yeux, elle "suggère beaucoup trop fortement un lien de causalité entre les édulcorants et les maladies cardiovasculaires" avec une méthodologie pas assez solide et il faudrait des "essais randomisés à plus long terme et de plus grande envergure". D'autres recherches seront nécessaires pour reproduire et éventuellement confirmer ces résultats.