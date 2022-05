Les éditions Memory fêtent leur 25 ème Anniversaire

C’est l’écrivain André Marcel Adamek, auteur d’une vingtaine de romans et lauréat de nombreux prix littéraires dont le Rossel en 1974 (avec Le Fusil à pétales ), qui a créé les Editions Memory ,en 1997, dans le nord de la Province de Luxembourg. En 2008, Jean Henrotin et Myriam Thiry prennent le relais à Tenneville et en 2018 c’est Thierry Lefèvre et son épouse Zorha Barkat qui relèvent le défi de porusuivre le travail d'édition au départ de Tillet (commune de Sainte-Ode). En 25 ans, ce sont des centaines de livres qui ont été publiés et certains auteurs sont fidèles depuis très longtemps. Une vingtaine d'années pour Armand Henrion. "C’est une maison d’édition que j’aime vraiment beaucoup parce qu’il y a un rapport humain", nous explique -t-il. "Il y a une qualité de sélection qui est vraiment là et une fidélité ! C’est comme ça que, à l’échelle de notre Province, de notre région, on peut créer un lectorat assez sérieux !" Pierre Bodson est libraire à Libramont. Sa librairie " Le temps de Lire " a aussi 25 ans et il se félicite de disposer d’une maison d’édition comme Memory. "Le contact direct est privilégié et dès qu’un livre sorti, nous recevons des livres en dépôt. Avec des éditeurs comme Weyrich ou Memory, qui nous permettent de découvrir des auteurs qu’on ne soupçonnerait même pas ! " Les Editions Memory reçoivent entre 200 et 300 manuscrits par an, dont des récits parfois très exotiques ou peu crédibles. " Après un premier tri, il en reste environ 70 ", explique Thierry Lefèvre, "qui sont alors soumis à un comité de lecture, et pour finir, nous publions une vingtaine de titres, chaque année". Le catalogue est en ligne sur https://www.editionsmemory.be/fr/