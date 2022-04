Les éditions du Seuil mettent en ligne gratuitement un inédit de Georges Perec

D’autres portes d’entrée sont possibles :

Par l’index : à K comme "Bières Kronenbourg", le lecteur est renvoyé vers le texte 25, place d’Italie en janvier 1970. Perec retranscrit une publicité : "J’aime ma femme – Elle achète la – Kronenbourg – par 6".

Par des plans des quartiers décrits : en allant à Junot, le nom d’une avenue sur les coteaux de la butte Montmartre, le lecteur choisit par exemple le texte 107. L’auteur nous fait pénétrer "l’appartement des Chavranski", habité par un homme qui lisait des romans "peu après leur parution (services de presse fourgués à des libraires d’occasion)" et sa femme qui "faisait des bonnes pâtisseries". Un clic de plus et on apprend que Perec écrit tapisseries, "probablement par erreur".