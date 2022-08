Les Editions du Perron font cadeau de milliers de livres aux Liégeois

Des milliers de livres sont offerts ces 4, 5 et 6 août au Centre d’Affaires Natalis. N’ayant pas trouvé de repreneur, l’activité des Editions du Perron touche à sa fin. Pourtant, celles-ci étaient encore en possession d’un stock conséquent de livres. Afin d’éviter le pilon et donc la destruction, Patrick Bartholomé, responsable des Editions a décidé de faire cadeau des livres restants à la population liégeoise. L’initiative a porté ses fruits puisque dès 10 heures ce jeudi, une file de plus d’une centaine de personnes s’étendait devant le CAN. Afin d’éviter toute revente malvenue, un maximum de deux exemplaires identiques par personne sera autorisé.