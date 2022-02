Les éditions Cactus Inébranlable s’exposent au Centre Daily-Bul & Co de La Louvière

Cactus Inébranlable a dix ans ! La maison d’édition hennuyère, caractérisée par une grande volonté d’indépendance et un goût prononcé pour ce qui sort du rang, célèbre sa première décennie d’existence. Spécialisé dans la forme brève, Cactus Inébranlable célèbre les petits formats, les aphorismes et autres nanofictions. On y trouve de l’humour, de la sagesse mais aussi de la justesse ou de l’absurde. Sur la couverture des romans sont apposées des illustrations, qui méritent elles aussi le coup d’œil : près de 150 couvertures illustrées ont mis en avant le travail de 80 photographes, peintres, collagistes… dont certain.e.s sont aussi auteur.e.s.

Le Centre Daily Bul & Co organise ainsi une exposition inédite, présentant les œuvres retrouvées sur les couvertures des livres édités par la maison d’édition. Humour noir, sensualité et poésie… Autoproclamée maison "qui gratte et qui pique", Cactus Inébranlable présente dans cette exposition les esquisses aux messages les plus puissants, qui regroupent les thématiques les plus fortes.