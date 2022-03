Les écrivains sont fortement impactés par la pandémie

Le Covid-19 n’aura épargné personne, et surtout pas les écrivains. Beaucoup sont préoccupés par les conséquences de la pandémie sur leur bien-être mental et physique, selon un nouveau rapport de The Society of Authors.

Dans une crise qui touche particulièrement la culture, les auteurs sont les plus fragilisés. L’organisme britannique The Society of Authors a interrogé plus de 220 écrivains, entre décembre 2021 et janvier 2022, sur leurs conditions de vie. 45% d’entre eux ont constaté une dégradation de leur état de santé depuis le début de la pandémie. Beaucoup se sentent isolés et particulièrement peu inspirés face à cette période des plus compliquées. Un cinquième des auteurs interrogés (19%) redoutent même de ne pouvoir honorer leurs commandes ou avancer sur leurs projets dans le contexte actuel.

La résilience du monde du livre est aussi une source de préoccupations pour les professionnels du secteur. Il ne semble pourtant pas avoir connu la crise, surtout dans des grands marchés de l’édition comme les Etats-Unis, l’Allemagne et la France. La lecture reste un loisir plébiscité par de nombreux habitants de l’Hexagone : 82% des moins de 35 ans se tournent vers les livres papier pour se soustraire à la morosité ambiante, selon la start-up Gleeph. Une préférence qui s’avère un véritable casse-tête logistique pour le secteur. Depuis plusieurs mois, le monde de l’édition s’inquiète de l’augmentation du prix du papier et l’allongement des délais de livraison inhérent à la pandémie.