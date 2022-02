Les écrans pourraient-ils finalement être bons pour notre sommeil ?

Une étude établit un lien positif entre consommation d’écrans avant le coucher et sommeil réparateur.

On étudie l’impact des écrans sur le sommeil depuis des années et, jusqu’ici, cette relation était plutôt négative. Mais la donne va peut-être changer suite à l’étude que Morgan Ellithorpe et Lindsay Hahn ont publiée dans Journal Sleep Research.

Selon un communiqué de l’Université de Buffalo, la recherche indique que certaines personnes pourraient en fait se reposer davantage en regardant un écran avant de s’endormir. Mais la façon dont on utilise les appareils numériques et ce que l’on regarde a de l’importance dans l’effet sur le sommeil.

"Nous avons constaté que l’utilisation des médias juste avant le début du sommeil est associée à une heure de coucher plus précoce et à un temps de sommeil total plus long, tant que la durée d’utilisation est relativement courte et que vous n’êtes pas multitâche, comme envoyer des SMS ou faire défiler simultanément les médias sociaux ", explique Lindsay Hahn de l’Université de Buffalo.