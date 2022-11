Les écrans peuvent-ils modifier notre cerveau ?

Pour autant, le tableau n’est pas forcément noir : des recherches ont également montré que les écrans pouvaient avoir un impact bénéfique sur notre cerveau et notre manière de réfléchir.

Ainsi, les personnes plus connectées ont tendance à davantage stimuler leur intelligence collaborative, mais aussi leur capacité d’apprentissage rapide. Deux compétences qui ont une place de plus en plus importante dans notre société actuelle.

D’autres recherches, centrées plus précisément sur les jeux vidéo, montrent aussi un effet positif qu’ils peuvent avoir sur le cerveau des joueurs. Certes, on sait que les jeux vidéo sont néfastes pour la santé lorsqu’ils sont consommés en très grande quantité, mais ils peuvent aussi développer certains aspects de notre intellect. Ainsi, les personnes qui jouent plus aux jeux vidéo sont davantage capables d’oublier tout ce qu’elles savaient avant pour ainsi trouver de nouvelles méthodes de travail. Pourquoi ? Parce que pour passer des niveaux dans un jeu vidéo, il faut à chaque fois mettre au point de nouvelles stratégies. Et cette gymnastique produit des cerveaux plus agiles que les autres lorsqu’il s’agit de se montrer créatif et inventif.

Quelle conclusion tirer de ces recherches ? Au fond, les outils numériques ne sont ni bons, ni mauvais en soi. En réalité, tout dépend de l’utilisation que nous en faisons. La meilleure solution consiste peut-être à en tirer les avantages connus et à savoir, une fois de temps en temps, s’en détacher et se déconnecter quelques heures…