Les écrans et leurs conséquences sur notre vue : le coup de gueule de Marianne Virlée

Les experts parlent d’une épidémie liée aux nouvelles technologies. Bien qu’il existe des facteurs génétiques héréditaires, c’est l’environnement qui jouerait le plus grand rôle. On constate la progression la plus rapide des problèmes visuels depuis l’arrivée du smartphone en 2017. Une situation aggravée avec le confinement à cause du temps passé en intérieur, un manque d’exposition à la lumière et une sollicitation excessive de la vision de près.

Des solutions existent pour limiter les dégâts des écrans sur notre vue, comme détourner son regard des écrans pendant au moins 20 secondes toutes les 20 minutes. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.