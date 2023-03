Les Écossais découvrent ce lundi leur nouveau leader, quel visage pour l’Écosse des prochains mois ?

L’Écosse nouvelle arrive ce lundi. Ou, plus exactement, l’Écosse va découvrir ce lundi son nouveau leader, après avoir été dirigée pendant huit ans par Nicola Sturgeon. Un changement qui n’est absolument pas anodin car la Première ministre écossaise a véritablement marqué le paysage politique britannique de son empreinte, de son inlassable et vigoureux engagement pour mener son pays vers un destin nouveau. Et de son style, notamment caractérisé par son accent.

Patronne du parti indépendantiste SNP (Scottish National Party) depuis novembre 2014, dans la foulée du premier référendum d’indépendance qui avait vu le "non" l’emporter, Nicola Sturgeon, avait aussitôt accédé au poste de Première ministre de l’Écosse, devenant ainsi la première femme à la tête de ce qui reste une province britannique. Depuis ce jour, elle a littéralement incarné le visage d’une nouvelle quête vers l’indépendance, renforcée par le Brexit, que la majorité des Ecossais ne souhaitaient pas. Mais en février dernier, alors qu’elle avait expliqué quelques semaines plus tôt, à l’occasion de la démission de Jacinda Ardern, la Première ministre néo-zélandaise, ne pas se sentir proche du tout proche d’un départ, elle a choisi de démissionner, déclarant ne plus disposer de l’énergie nécessaire.

"Le départ de Nicola Sturgeon est certainement un coup dur pour le parti, qu’elle avait mené à un succès électoral sans précédent" explique Coree Brown Swan, professeur à la Faculté de politique de la Queen’s University de Belfast. "Et plutôt qu’une transition en douceur, le processus pour la remplacer a été désordonné et a révélé de profondes divisions au sein du parti. Cependant, malgré ces divisions, le SNP reste le parti le plus crédible pour revendiquer l’indépendance. Alba, le parti d’Alex Salmond (l’ancien chef du SNP, ndlr), est une force politique mineure, et le nombre de membres du SNP, bien que réduit par rapport à son sommet de 100.000, reste plus important que tout autre parti".

Il flotte aussi un parfum d’incertitude sur la coalition gouvernementale, comme l’analyse Camille Schmitz, chercheuse à la faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de l’ULiège et spécialiste de la politique étrangère du Royaume-Uni et de l’Écosse : "Les Greens, avec qui Nicola Sturgeon avait conclu un accord de gouvernement pour obtenir une majorité à Holyrood (le parlement écossais), ont annoncé qu’ils n’hésiteraient pas à quitter le gouvernement si le prochain Premier ministre/la prochaine Première ministre ne partage pas les valeurs progressistes communes aux SNP et Greens, et notamment si il/elle ne s’oppose pas au veto du gouvernement britannique contre la 'Gender Recognition Reform Bill'".

Et si les écologistes écossais dénoncent l’accord de gouvernement, cela signifierait pour le SNP la perte de la majorité pro indépendance au parlement.

Trois candidats, trois profils distincts

Trois candidats se sont donc présentés pour succéder à Nicola Sturgeon à la direction du SNP et donc aussi du gouvernement. Et ce sont trois profils plutôt différents :

"Humza Yousaf représente le 'candidat de la continuité' parce qu’il entend rester aligné sur les politiques de centre gauche et progressistes suivies jusqu’à présent par Sturgeon", explique encore Camille Schmitz. "Il veut également maintenir l’alliance du SNP avec les Greens.

Kate Forbes, membre de la Free Church of Scotland (opposée au mariage pour tous et à la Gender Recognition Reform Bill), s’est plutôt définie comme étant de centre droite et a été assez critique vis-à-vis de Sturgeon. En ce qui concerne la voie vers l’indépendance, elle prône une persuasion lente des électeurs unionistes en se concentrant prioritairement sur l’amélioration de la situation économique de l’Écosse. Elle n’est donc pas en faveur de l’organisation d’un référendum d’indépendance pour le moment.

La troisième candidate, Ash Regan, propose quant à elle de ne pas attendre que Westminster donne son accord pour l’organisation d’un nouveau référendum d’indépendance ; elle stipule qu’une majorité de voix pour le SNP et d’autres partis pro indépendance aux prochaines élections représente un mandat pour l’indépendance, et cela signifie l’indépendance directement, sans passer par un référendum d’indépendance, ce qui est plutôt radical".

Une certitude, la campagne pour succéder à Nicola Sturgeon a montré d’importantes divisions au sein du SNP, tant sur le plan socio-économique que sur le plan moral ou encore sur la stratégie à adopter pour obtenir l’indépendance. Le défi de la personne qui dirigera le SNP (et le gouvernement) sera de rapprocher ces différentes factions pour éviter de voir le parti perdre en crédibilité auprès des électeurs.

Le difficile chemin vers un nouveau référendum

Cela fait plus de dix ans que le SNP accumule les succès électoraux. Lors des élections législatives de 2016 et 2021, le parti national écossais n’a certes pas réussi à conserver ou reprendre la majorité absolue qu’il avait obtenue en 2011, mais il reste l’incontestable première formation politique d’Écosse. Et depuis le Brexit, contre lequel 62% des Ecossais s’étaient exprimés, le SNP fait tout son possible pour organiser un nouveau référendum d’indépendance, appelé là-bas "IndyRef".

Mais ce nouveau référendum ne peut se faire sans l’accord de Londres, qui l’avait autorisé en 2014 et dont l’issue s’était soldée par un rejet à 55% de la proposition faite aux Ecossais de s’affranchir du Royaume-Uni. Depuis, le gouvernement britannique répond invariablement de la même manière aux velléités indépendantistes : ce référendum de 2014 était clairement défini comme étant celui d’une génération. Il n’est donc pas question d’en refaire un quelques années plus tard. Et si le Brexit a indéniablement changé les choses, Londres reste sur sa position, confortée en novembre dernier par la Cour suprême à laquelle les Ecossais s’étaient adressés avec l’espoir d’obtenir un feu vert pour un référendum assez rapidement, la date du 19 octobre 2023 était même envisagée.

"La poursuite de l’indépendance sera l’un des défis majeurs du successeur de Nicola Sturgeon", précise Coree Brown Swan. "Le gouvernement britannique a en effet dit non à un référendum à court terme, s’appuyant sur la décision de la Cour suprême a qui a déclaré à la fin de l’année dernière qu’un référendum ne relevait pas de la compétence du Parlement écossais. Les candidats à la succession de Nicola Sturgeon ont proposé divers moyens d’obtenir un mandat, mais aucun d’entre eux ne semble particulièrement viable".

Aujourd’hui, la tenue d’un deuxième référendum semble donc peu probable, du moins dans un avenir proche. Et à en croire les derniers sondages, ce n’est d’ailleurs plus le moment : alors que le "oui" était pointé à 53% en août 2020, la tendance s’est entretemps inversée et depuis mars 2021, c’est désormais le "non" qui s’impose dans les sondages, le dernier en date, effectué en février de cette année, semblant même accentuer l’écart puisque ce serait 54%-46% en faveur du "non". Mais en Écosse, il existe un dicton qui dit que la pluie d’aujourd’hui est le whisky de demain…