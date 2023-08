Les écoles profitent du calme de l’été pour rénover leurs locaux

Malgré les congés du bâtiment qui ont commencé le 10 juillet pour se terminer le 4 août, des ouvriers choisissent de travailler durant cette période pour ces chantiers un peu spéciaux. C'est notamment le cas à l'école Maurice Heuse, située à Heusy, en région verviétoise.

"Les congés du bâtiment, on les prend, mais à une autre période. On travaille beaucoup dans les écoles, on profite des congés scolaires pour décrocher des contrats des marchés publics" explique le chef de chantier.