Les écoles des centres-villes désertées

Le constat est frappant, les écoles des centres-villes sont délaissées. Au Sacré-Coeur à Mons, on comptait 8 classes de 1ère et 2ème maternelle il y a 5 ans, contre peut-être seulement 4 l'an prochain.

Covid, baisse de natalité et accès aux centres-villes, voilà plusieurs raisons qui peuvent expliquer la chute des inscriptions d'élèves en maternelle. Le télétravail n'est parfois pas compatible avec les longs bouchons du matin pour déposer son enfant à l'école, alors certains parents sont démotivés et préfèrent inscrire leurs enfants dans une école d'un village, plus accessible en voiture.