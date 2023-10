Les écoles défavorisées bénéficieront encore de repas gratuits pour les élèves

La commission du Budget du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi un projet de décret qui pérennise la distribution de repas complets gratuits dans les écoles accueillant des enfants moins favorisés.

Depuis 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait lancé plusieurs appels à projets successifs afin de distribuer des repas gratuits dans des écoles à public défavorisé, et ce de la maternelle jusqu’à la 2e primaire. Le texte validé lundi prévoit, lui, de pérenniser ce dispositif et de l’étendre à tout l’enseignement fondamental, jusqu’en fin de 6e primaire donc, dans l’enseignement général tout comme spécialisé.

Les écoles bénéficiaires recevront un subside de 3,70 euros non indexé par repas servi pour un budget global annuel d’un peu plus de 21 millions d’euros.

Le programme devrait permettre de nourrir près de 32.000 enfants au total. Le projet est une réponse à la précarité croissante des familles.

Selon des chiffres avancés lundi par le ministre Frédéric Daerden, entre 10 et 20 pour cent des élèves n’ont pas pris de petit-déjeuner avant d’arriver à l’école. Ce déficit d’alimentation a d’importantes répercussions sur les capacités d’apprentissage des enfants et augmente à terme le risque de décrochage scolaire.

Pour pouvoir bénéficier de ce programme, les établissements devront s’engager à respecter toute une série d’orientations afin d’organiser des repas sains et durables : ceux-ci devront ainsi être préparés avec des produits locaux, équilibrés et biologiques dans la mesure du possible. Les écoles devront aussi encourager à la découverte de nouvelles saveurs et à la consommation d’eau à table, éviter le gaspillage et réduire leurs déchets.