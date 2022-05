Les éco-jardins : jardiner en favorisant la biodiversité

Et ce jardin a en plus la particularité d’être collectif. Alors, il peut aussi être l’objet de quelques expériences. "Ici c’est une butte sur laquelle on vient déposer les mauvaises herbes, les tontes de pelouse, etc. On ne plante pas sur la butte mais on plante au pied de la butte et regardez comme les courgettes poussent bien", explique Paule.

Des techniques simples qui inspirent les curieux venus découvrir ce jardin lors d’une porte ouverte des éco-jardins. "A l’heure actuelle, ce n’est pas toujours évident de trouver des bons légumes qui conservent. Je trouve que le concept ici des échanges, de rencontrer des gens est bien fait", explique une dame venue visiter le jardin avec son fils. "Et puis, grâce à cela, on voit de plus en plus d’insectes et moi ça m’intéresse", explique son fils.

Pour Paule, l’intérêt c’est aussi d’observer. "Moi, ce qui m’intéresse, c’est l’idée de tout en se nourrissant, régénérer la terre et d’être en contact avec toute cette vie".

Les éco-jardins se sont même regroupés en réseau le long de la frontière avec la France. Le réseau éco-jardins s’étend sur le parc naturel des Plaines de l’Escaut côté belge et le parc naturel régional Scarpe Escaut côté français ; parce que la nature, elle, ne connaît pas les frontières.