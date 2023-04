"Les Éclats" de Bret Easton Ellis : plongée vénéneuse au sein de la jeunesse dorée du Los Angeles des années 80

Au sein du lycée arrive le mystérieux et charismatique, Robert Mallory. Fasciné par sa beauté, le jeune écrivain le piste et comprend que Robert cache un secret. Délires, imagination galopante, paranoïa emportent Bret dans un questionnement qui l’obsède : Robert ne serait-il pas le tueur en séries qui sévit dans les parages ?

"Une écriture brute et sans concessions avec des scènes de sexe hétéro ou homosexuel explicites. Mais Eclats est aussi un roman nostalgique sur le L.A. des années 80, équivalant du film Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino. Un roman étincelant et passionnant de bout en bout".