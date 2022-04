L'eau est essentielle pour la production agricole et la sécurité alimentaire et l'agriculture représente 70% de notre consommation d'eau. L'eau est l'élément vital des écosystèmes - qui comprennent les forêts, les lacs et les zones humides - dont dépendent la sécurité alimentaire et la nutrition des générations présentes et futures. La pénurie croissante d'eau est un des principaux défis pour le développement durable, qui va devenir plus pressant avec l'augmentation constante de la population de la planète, l'amélioration des niveaux de vie, les changements de régimes alimentaires et l'intensification des effets du changement climatique.