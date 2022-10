Les éclaircies seront progressivement de retour ce samedi

Les éclaircies seront généralement plus nombreuses cet après-midi, surtout dans le nord du pays. Quelques ondées resteront possibles sous un plus gros nuage sur la moitié sud. Le vent de sud-ouest sera sensible et on attend des maxima de 15 à 16°C sur le relief, 17°C à Virton, Mons et Ostende, et jusqu’à 18°C du côté de Namur, Liège, Tournai et en Campine.