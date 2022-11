Les échos de l’ACFF : un gardien buteur, des soucis de feuilles de match… et de terrain

A côté de toutes ces nouvelles en coulisses, le fait du dernier week-end sur les terrains de D2-D3 acff est venu de Solières (D2 acff). L’habituel gardien de but, Maxime Crahay, 29 ans le… 29 novembre prochain fut l’auteur de deux des quatre buts qui ont mis Verlaine au tapis (4-0).



Titularisé en numéro neuf, le joueur passé par Pipinsried (Regionnaliga-Bavière) et Rochling (Saarlandliga), en Allemagne, Wiltz et Troisvierges au Grand-Duché, mais aussi Faymonville, La Calamine et Liège n’a pas seulement transformé un coup franc d’une frappe enroulée, mais a aussi été l’auteur d’une splendide frappe gagnante en pleine lucarne adverse, des trente-cinq mètres.



"Max est un joueur atypique. Il a grandi en jouant au foot dans la rue. Il s’est dirigé vers le poste de gardien lors de sa formation chez les jeunes au Standard ou à Eupen, mais il n’y a qu’à considérer ses tests VMA, de capacité pulmonaire pour se rendre compte qu’il a le coffre pour évoluer partout dans le jeu", raconte l’entraîneur de Solières, Pascal Bairamjan. "C’est quelqu’un qui court tout le temps et qui ose beaucoup. Déjà, cette saison, en coupe de Belgique, je l’avais aligné en neuf pour le déplacement à Zwarte Leeuw. Nous avions perdu 2-1 mais il avait marqué. Avec la venue cette année dans l’effectif A de mon fils Diego, je compte deux bons gardiens. Comme nous étions dans un gros creux en championnat, nous avons pris l’option de titulariser Diego dans les buts et de relancer Maxime en neuf, avec Joel Bacanamwo d’un côté et Frédéric Arénate de l’autre, Dylan Suray venant directement en soutien de notre habituel gardien. Huit jours plus tôt à Acren, il avait déjà inscrit notre but. Notre capitaine est donc aussi précieux pour défendre nos filets que pour secouer ceux de l’adversaire. Je ne veux pas me précipiter pour choisir sa place. On verra au fur et à mesure des semaines et en fonction de l’adversaire."



En attendant, Solières, destiné, selon l’autorité communale à s’unir avec l’équipe A de Huy dans un avenir proche est sorti de la zone rouge au lendemain de sa troisième victoire en championnat.

Et le trio Ganshoren, Stockay, Rebecq pointe à l’horizon au général, avec juste deux unités de plus.