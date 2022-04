Les échevins liégeois ne sont pas très enthousiastes pour l’extension de l’aéroport de Bierset

L’enquête publique pour le renouvellement du permis d’environnement de Liège Airport n’en finit pas de susciter des réactions négatives. Près d’un demi-millier d’habitants de la ville ont remis des "observations", et le collège échevinal, après consultation des élus de la majorité et de l’opposition, a formulé plusieurs remarques.

Les demandes portent sur le renforcement des instruments de mesure du bruit, pour objectiver le ressenti des riverains les plus proches des pistes, sur le territoire municipal. Mais ce n’est pas tout. Des inquiétudes portent sur la qualité de l’air, non seulement à cause des survols à basse altitude, à prévoir avec l’augmentation du nombre de vols, mais également parce que la croissance de l’activité aéroportuaire va entraîner une hausse du transport routier, sans parler des commerces et des bureaux qui se construisent dans les zones voisines, dites de développement économique : elles ne sont guère accessibles en transports en commun, elles vont provoquer des problèmes de mobilité.

En bref, l’étude d’incidences, soumise actuellement à la consultation, est jugée insuffisante. Des compléments sont réclamés, et cet avis, plutôt défavorable, devrait être transmis au gouvernement wallon.