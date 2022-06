Les Echappées estivales d’Ath : un été riche en activités culturelles et locales

D’ici l’ouverture des festivités, vous pouvez déjà profiter du savant mélange entre promenade et exposition à l’occasion de la Biennale de l’Art et du Végétal. La ville accueille des œuvres en lien avec le végétal de plusieurs artistes contemporains. Une façon de profiter du patrimoine de la ville, en découvrant le travail d’artistes et en valorisant notre lien à la nature.