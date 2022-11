Les éboueurs d’Hygea mieux protégés

Communiquer sur les nouveaux pantalons de sécurité de ses ouvriers, c’est surtout et avant tout l’occasion pour Hygea de rappeler aux familles quelques règles en matière de tri des déchets.

D’abord, tous les objets coupants ou piquants doivent être emballés dans plusieurs épaisseurs de papiers, par exemple du papier journal… et placés au cœur du sac pour qu’ils ne le transpercent pas.

Les seringues, elles, doivent être mises dans un récipient hermétique et apportées au recyparc dans l’espace consacré aux déchets spéciaux.

Pareil pour les verres plats, les déchets de vitres et les ampoules. Direction le parc à conteneurs.

Enfin les bouteilles et flacons en verre, brisés ou non doivent être déposés dans une bulle à verre. Il y en a près de 1200 réparties sur le territoire couvert par l’intercommunale Hygea.

Des règles simples qui éviteront bien des accidents.