Les eaux minérales : comment choisir? Ont-elles toutes le même intérêt ?

En conclusion : le choix va vraiment dépendre de vos besoins. Il n’y a pas d’eau parfaite. D’autant que l’on sait qu’elles contiennent des résidus de plastique. Donc un autre critère à de l’eau en bouteille de verre, mais difficile au quotidien.

Si vous manquez de magnésium ou de calcium, mieux vaut aller vers une eau riche en minéraux. Sinon ça va dépendre surtout de votre goût et de votre budget et vous pouvez varier. Pour les petits, on choisit toujours des eaux très faiblement minéralisées. Et pour les sportifs qui ont une activité intense, une eau riche en bicarbonates est parfaite après une activité sportive, conclut Véronique Liesse.

