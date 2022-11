Travis Tritt, Little Texas, Alan Jackson, Trisha Yearwood, ils sont tous là pour reprendre les grands succès du groupe. L’album va pulvériser des records de ventes, être certifié plusieurs fois disque de platine et se hisser à la première place des charts. Et trente plus tard, on parle encore de cet album, qui n’a pas pris une ride… En voici un exemple : la version de ''Best Of My Love'' par Brooks & Dunn.

www.brooks-dunn.com