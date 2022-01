Les Eagles, Radiohead, Steve Vai... rassemblés pour la bonne cause

Radiohead, les Red Hot Chili Peppers, et les Eagles font partie des musiciens qui participent à cette nouvelle vente en ligne caritative aux enchères.

L'événement "Igniting The Change" aura lieu via eBay et aura pour but de recruter des fonds pour l'association basée à Los Angeles, Watts Community Core, qui soutient des jeunes et leurs familles vivant au sein du Nickerson Gardens Housing Project et de son quartier proche.

Radiohead offrira un vinyle et un box CD de son album de 2007, In Rainbows signé par le groupe entier.

Les Red Hot Chili Peppers ont donné une guitare Fender Stratocaster. Le bassiste Flea contribue aussi avec sa basse Fender Jazz sur laquelle il a dessiné lui-même.

Une guitare acoustique des Eagles, utilisée lors du Millenium concert de 1999 au Staples est aussi prévue, sans oublier d'autres items de Tony Hawk, Steve Vai, Quincy Jones, George Clinton, Cypress Hill et d'autres.

L'intégralité des objets proposés lors de cette vente est à voir ici.