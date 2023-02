Les Eagles, comme le rapace symbole des États-Unis !

Voilà un des groupes au nom d’un oiseau les plus emblématiques de l’Amérique. Mais d’où vient ce fameux aigle ? Compliqué pour un nom si simple, car chaque membre du groupe y va de sa petite histoire. Comment démêler le vrai du faux ?

La théorie la plus célèbre : un voyage dans le désert de Mojave, en Californie. Fraîchement rencontrés et associés, les quatre copains décident de faire un trekking au milieu du désert pour chercher l’inspiration. Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner et Bernie Leadon effectuent leurs balades longues et peu inspirées, jusqu’à ce que Glenn Frey aperçoive des aigles voler au-dessus d’eux et s’écrie ''Eagles !''. C’est globalement ce qui s’est passé. Apparemment, les mecs étaient quand même assez bourrés à la tequila et au peyotl, un cactus hallucinogène et psychotrope, ce qui leur aurait suffi.