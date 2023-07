Les Eagles annoncent une tournée d’adieu

Les Eagles ont annoncé une tournée d’adieu jeudi, après 50 ans d’existence.

"Notre parcours a duré bien plus longtemps que nous l’avions espéré. Mais tout a une fin et le moment est venu pour nous de refermer le cercle", écrivent les Egales dans une déclaration. "Nous sommes actuellement occupés avec la planification de la tournée d’adieu."

La tournée en question, qui débutera le 7 septembre à New York, s’intitulera "The Long Goodbye". Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill en Deacon Frey seront de la partie.

Deacon Frey est le fils du défunt Glenn Frey, un des fondateurs du groupe, et a quitté les Eagles l’année dernière après un peu plus de 4 ans au sein du groupe. Il fera donc son retour pour la tournée d’adieu.

"Les Eagles ont fait un long et formidable voyage de 52 ans, au cours duquel ils se sont produits avec de l’amour pour le monde entier", ajoute le groupe. "Ils ont gardé la musique vivante malgré des pertes tragiques, des bouleversements et toutes sortes de revers."

La tournée devrait se poursuivre jusqu’en 2025, mais d’autres dates – qui pourraient inclure le Royaume-Uni et l’Europe – doivent encore été annoncées.

La tournée d’adieu "est en cours de préparation" : "Nous voulons donner à tous nos fans une chance de nous voir lors de cette dernière tournée" peut-on lire dans le communiqué.

Ils ont également confirmé que d’autres concerts seraient annoncés "au fur et à mesure", avant de souligner la "difficulté de réserver des salles pour plusieurs soirs" en raison de la forte demande prévue. "Mais nous espérons voir le plus grand nombre d’entre vous avant d’en finir", a poursuivi le groupe.

"Le plus important, c’est que nous vous remercions du fond du cœur d’avoir adopté ce groupe et sa musique. En fin de compte, c’est grâce à vous que nous avons pu continuer à exister pendant plus de cinq décennies. C’est notre chant du cygne, mais la musique continue encore et encore."