" Les e-shops belges " ou comment acheter en ligne des cadeaux 100% belges pour Noël !

Souvenez-vous... En décembre 2020, faire ses courses de Noël faut quelque peu compliqué à la suite du confinement et de la fermeture des magasins dits non essentiels. A cette époque, trois entrepreneures belges ont une idée géniale, créer – Les e-shop belges. Cette plateforme propose de référencer et de réunir en un seul et même endroit près de 1.400 e-commerçants belges.

Cette visibilité offerte aux commerçants et aux artisans locaux fut à cette époque une précieuse aide aux commerçants qui avaient donc dû fermer leurs portes et aux consommateurs friands d’idées cadeaux noirs-jaunes-rouges pour Noël. " Chaque euro dépensé sur un e-shop belge soutient directement des entrepreneurs et indépendants belges. C'est une belle manière de se montrer solidaire et d'encourager l'économie locale ! " explique Théodora Greindl, l’une des fondatrices du projet dans le communiqué de presse.

Sur le site internet, vous pouvez demander gratuitement un référencement de votre e-shop via un formulaire à compléter. Si vous êtes à la recherche d’idées cadeaux, vous pouvez aussi retrouver les différents e-commerces décrits en quelques mots et classés en différents secteurs (alimentation, bien-être, cadeaux, déco, mode, loisirs, enfance, zéro déchet…) avec un renvoi direct au site de la marque ou de la boutique.