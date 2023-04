Les e-fuels, carburants de synthèse d’un futur décarboné.

Parmi les actionnaires d'Ineratec, le motoriste aéronautique Safran mais aussi l'armateur MPC, l'énergéticien Engie ou le constructeur automobile Honda, qui tous voient de potentielles applications. Car les électrocarburants peuvent aussi intéresser le transport maritime ou l'automobile : l'Allemagne, ses voitures "premium" en tête, a obtenu de l'UE que les voitures équipées d'un moteur à combustion puissent être immatriculées après 2035 si elles utilisent uniquement des carburants neutres en CO2.

Au risque d'une compétition mortifère avec l'aérien qui, lui, ne peut pas tabler sur les moteurs électriques ? Pas dans un horizon proche en tout cas, estime Nicolas Jeuland, expert carburants durables chez Safran.

"L'énorme marché auto peut être une bonne chose pour l'aviation", estime-t-il. Il s'agit d'envoyer "un signal fort" sur le besoin de développer ces e-fuels. Et comme pour le raffinage d'hydrocarbures, la production d'électrocarburants aboutit à la fois à du kérosène (utilisé dans l'aviation), du diesel et de la paraffine, c'est-à-dire de la cire. "On peut toujours faire des réglages en fonction de la demande mais on produira toujours les autres types de carburants", explique-t-il.