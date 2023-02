Les drones, nouveau lien entre la prison et l’extérieur

Pourtant, le survol des prisons n’est pas autorisé par la loi. Les établissements pénitentiaires entrent en effet dans la catégorie des "no fly zones", des secteurs plus sensibles sur le plan de la sécurité comme le sont les aéroports et les sites nucléaires. Pour survoler ces secteurs définis, obtenir des autorisations spéciales au préalable est indispensable. Sinon, il y a interdiction de vol.

Thomas de Spiegelaere, porte-parole du Service public fédéral Mobilité et Transports, met en garde les dronistes qui ne respecteraient pas cette règle : "Il y a des sanctions assez sévères qui sont prévues et qui peuvent monter jusqu’à des milliers d’euros et à des peines de prison".

Les sanctions ne semblent cependant pas freiner les livreurs 2.0 dans les prisons. L’administration pénitentiaire enregistre trois à quatre survols de prison par mois, sans compter les largages par-dessus les enceintes des établissements qui ne s’essoufflent toujours pas.