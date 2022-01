Les drôles de Dames de Visé en Laponie pour aider les patients cancéreux

Contrairement aux Drôles de Dames du feuilleton télévisé, celles de Visé sont au nombre de huit.

Des Visétoises sportives qui ont décidé de participer à un raid féminin en Laponie pour soutenir des projets d’aide aux patients atteints du cancer.

Une cinquantaine d’équipes s’y sont affrontées au cours de 3 épreuves : la course et raquette, la course et vélo et un relais ski de fond.

Elles s’étaient inscrites à ce raid fin 2019 mais le Covid est passé par là et le raid 2021 a été postposé. Qu’à cela ne tienne, cela a permis aux Visétoises de s’entraîner encore plus et surtout de multiplier les activités pour collecter des fonds.

" On a sollicité de nombreux sponsors et puis on a fait des marches, de la vente de lasagnes, des spectacles aussi puisque notre marraine n’est autre qu’Isabelle Hauben", explique Catherine Fafchamps, une des participantes.