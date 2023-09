Les droits humains "dégradés significativement" en Russie depuis la guerre en Ukraine, affirme la rapporteure de l'ONU

Le rapport documente le fait que "les autorités russes ont sévèrement restreint les libertés d'association, de réunion pacifique et d'expression, tant en ligne que hors ligne, et ont fondamentalement porté atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et aux garanties d'un procès équitable."

La rapporteure dénonce également l'appareil législatif mis en place récemment "pour museler la société civile et punir les défenseurs des droits."

"L'application souvent violente de ces lois et réglementations a entraîné une répression systématique contre les organisations de la société civile, qui a fermé l'espace civique et les médias indépendants", regrette-t-elle.