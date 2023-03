Les droits du patient belge renforcés : il pourra planifier ses soins de façon anticipée (ou les refuser)

Depuis 2002, les patients jouissent donc de droits qui traduisent sept principes de base :

Le droit à des prestations de qualité ;

Le droit au libre choix du dispensateur de soins ;

Le droit à toutes les informations sur son état de santé ;

Le droit au consentement libre et éclairé ;

Le droit à un dossier de patient tenu soigneusement et conservé en toute sécurité ;

Le droit à la protection de sa vie privée et de son intimité ;

Le droit d’introduire une plainte si les droits du patient n’ont pas été suffisamment respectés.

Beaucoup de choses ont changé en 20 ans. Les techniques, la science, la possibilité pour le patient de choisir ses préférences, ses choix de vie et ses objectifs de santé. Dès lors, estime le ministre, garantir et énoncer ces sept droits ne suffit plus.

Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a donc demandé aux experts en droits du patient Tom Goffin (UGent) et Jacqueline Herremans (Barreau de Bruxelles) de se mettre à l’ouvrage sur la base de ces recommandations, et d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur les droits du patient. Leur projet de modernisation de la loi est maintenant prêt. C’est donc à propos de ce texte que l’avis des Belges est sollicité.